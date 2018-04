Deel dit artikel:











Opslag met machines gaat in vlammen op (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een houten opslag bij natuurgebied De Vijftig Bunder in de buurt van Zuidlaren is in de nacht van maandag op dinsdag afgebrand.

Dat meldt RTV Drenthe. De brand ontstond rond kwart voor drie in het gebouw. Daarna sloegen de vlammen al snel naar buiten. In de opslag stonden machines en gereedschap. Zowel het pand als de inboedel gingen bij de brand verloren.