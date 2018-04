Deel dit artikel:











Van Hanegem lovend over Bacuna: 'Hij kan fluitend de stap naar de top drie zetten' Bacuna aan de bal tegen PEC Zwolle (Foto: JK Beeld)

Willem van Hanegem is in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad lyrisch over FC Groningen-voetballer Juninho Bacuna.

'Ja, hij heeft met zijn twintig jaar de kwaliteiten om nu de stap naar de top drie te zetten. Fluitend', schrijft De Kromme. 'Hij laat zich nooit de kaas van het brood eten' Bacuna speelde zondag een sterke wedstrijd tegen Ajax, al ging de overwinning op de valreep naar de Amsterdammers. 'Maar ik baseer mijn oordeel zeker niet alleen op zijn prestatie van afgelopen zondag. Bacuna is een speler die de kaas nooit van zijn brood laat eten', stelt Van Hanegem. 'Nog grote stappen zetten' 'Ik zeg je, als je deze jongen goed begeleidt en je brengt hem aan het verstand wanneer hij wel en vooral wanneer hij niet zijn tegenstanders moet irriteren, dan kan hij nog grote stappen zetten.' Lees ook: - FC Groningen moet hoofd in slotfase buigen voor treffer van Huntelaar