Groninger Studentenbond is bezorgd over lenende studenten Het kantoor van DUO in Stad (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De Groninger Studentenbond is bezorgd over het aantal studenten dat een studieschuld oploopt door te lenen. 'Wij blijven benadrukken dat lenen echt niet heel goed is', zegt voorzitter Sjoerd Kalisvaart.

Studenten lenen steeds meer geld van DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs. Ze zitten daardoor na hun studietijd met een studieschuld van tienduizenden euro's. Inmiddels heeft al driekwart van de studenten een studieschuld van in totaal bijna achttien miljard euro. Uit een enquête door Follow the Money blijkt dat dat de meeste studenten zich geen zorgen maken over het terugbetalen van de schuld. 'Niet zo gek dat studenten maximaal lenen' 'De gemiddelde maandlasten liggen zo rond de 870 euro, dat is ontzettend veel geld', stelt Kalisvaart. 'En het maximale bedrag dat je kan lenen, ligt zo rond de 900 euro. Dan is het niet zo gek dat veel studenten maximaal lenen.' 'Laten we ermee beginnen dat we studenten die het niet breed hebben een hogere aanvullende beurs kunnen geven', stelt Kalisvaart voor. 'En zorg ervoor dat het reisproduct (ov-chipkaart voor studenten, red.) blijft bestaan, zodat ook studenten en hun ouders met een kleinere portemonnee gewoon hun toekomst kunnen opbouwen.' 'Hoe zit het met het leenstelsel?' 'Wij proberen zo veel mogelijk informatie proberen te geven over hoe het zit met het leenstelstel', zegt Kalisvaart. 'Wat zijn nou de voorwaarden? Hoe zit het met het aflossen? Dat we studenten daarmee helpen en in de lobby blijven benadrukken dat we uiteindelijk van het leenstelsel af moeten.' Lees ook: - Moet DUO echt een maand offline vanwege een nieuwe site?

