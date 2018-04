Deel dit artikel:











Incident bij chloorfabriek Akzo is voorbij (update) (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Op het Chemiepark in Delfzijl is dinsdagochtend alarm geslagen over een 'ontsnapte gevaarlijke stof'.

Het gaat om de chloorfabriek van Akzo Nobel. Een woordvoerder kan niet nog niet zeggen om welke stof het gaat. Bedrijfsbrandweer ingeschakeld De bedrijfsbrandweer werd ingeschakeld om het probleem op te lossen. Iets na negen uur was het probleem voorbij.