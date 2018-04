Deel dit artikel:











Narcissen vrolijken kale straten aan zuidelijke ringweg op (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

'Wij zeiden altijd: We wonen in een dorp, met al die bomen voor ons. Maar nu wonen we in een stad. Zo bekijken we het maar.'

De bomen voor het huis van Jannie van Aurich aan de Maaslaan in Stad zijn gekapt voor de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. En daarmee veranderde ook haar uitzicht. 'Het is nodig, dus je moet nuchter zijn.' Het uitzicht van mevrouw Van Aurich



Om haar en anderen een hart onder de riem te steken, deelde een aantal buurtbewoners eind vorige week narcissen uit. Ze zetten 504 bakjes op straat. Een aantal daarvan staat nu in de vensterbank van mevrouw Van Aurich. 'Het was een grote verrassing. Mijn kinderen kwamen: Hebt u het al gezien? Wat gezien? Er staan allemaal bloemen! Nou, ik kijken. Geweldig! Ge-wel-dig! Heel leuk', zegt Van Aurich. 'Wat meer vrolijkheid geven' Lianne Koster is een van de initiatiefneemsters van de actie. Zelf woont ze niet aan de Maaslaan, maar om de hoek. 'In de nacht van donderdag op vrijdag hebben we de potjes als verrassing neergezet. Om de bewoners van de Maaslaan wat vrolijkheid te geven.' Mevrouw Van Aurich, met initiatiefneemsters Lianne Koster en Angelique Boter 'Met de tranen in de ogen' 'Er stonden zelfs mensen met de tranen in de ogen omdat ze het zo mooi vonden. Veel mensen hebben wat meegenomen en de rest heeft een buurtbewoner geplant. Het is echt fantastisch, je ziet ze nu door de hele straat.' Aannemer Combinatie Herepoort betaalde mee aan de aanschaf van de narcissen.

