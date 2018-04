Deel dit artikel:











Rondje Groningen: Zanger Rinus in Stad, maar waarom? Zenger Rinus en Romana nemen hun nieuwe clip op in Stad (Foto: De Belg Waterloo/Facebook)

Alle sociale media-gekheid op een stokje vind je in Rondje Groningen. In deze editie onder meer: wapens door de APK in Winschoten en Zanger Rinus op bezoek in Stad..

1) Topsportpaleis in Ter Borch? Leefbaar Tynaarlo zou zich sterk willen maken voor een topsportcentrum in Ter Borch, met een capaciteit van zo'n 6500 mensen. Althans, volgens Dick Heuvelman. Leefbaar Tynaarlo-raadslid John Franke zegt dat het een 1-april grap is. Een goede, dat wel. 2) 'Wie nu niet springt, is FC Groningen-fan' Het thuisvak van FC Groningen was zichzelf niet tegen Ajax in de wedstrijd van zondag. Althans: niet vaak veren supporters op voor een goal van de gastploeg. 3) Wordt Facebook te veel invloed toegedicht? Wij hebben Beter Weters, waarin sport- of politiekkenners op stellingen ingaan, de Universiteitskrant heeft 'Kenners'. RUG-docenten beantwoorden de vraag: 4) 'Schiphol is ook Groningen' We constateerden het al eerder in deze rubriek: Als de landelijke politiek tegenzit bij bewonersbelangen, wordt een kwestie al snel 'het nieuwe Groningen' genoemd. Na de klachten over de uitbreiding van Lelystad Airport, lezen we het nu ook bij.. 5) Scoren, maar dan anders Het officiële G-team van FC Groningen, Kids United, ging zondag in het Noordlease Stadion rond met de pet. De opbrengt: ruim vierduizend euro.

6) Lil Craney, big views De nieuwste single van Kraantje Pappie valt goed in de smaak. De video van Lil Craney doorbrak dit Paasweekend de 1 miljoen views. Ter vergelijking echter: Sofiane van de rapper Boef werd in vier dagen tijd ruim 2,6 miljoen keer bekeken.

7) Jaarvoorraad aan chocola Probeer dan maar eens niet misselijk te worden..

8) Groot onderhoud Bij de politie in Winschoten gaan de wapens eem door de 'APK' 9) Rondje Rinus Zanger Rinus werkt aan een WK-hit, waarvan hij de clip dinsdagmiddag in de stad Groningen opnam. Waarom in Stad? 'Omdat er een Belgische patatkraam staat', zegt de zanger.. Benieuwd hoe het opnemen van de video eraan toe ging? Bekijk het hieronder: 10) Taart van de gemeente Het succes van Donar in Europa is reden voor de gemeente Groningen om op taart te trakteren. De grote vraag: wat gaat er wel niet komen als de finale gehaald wordt? Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Spit eens door de vorige edities!