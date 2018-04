'Helaas begint een generatie te jammeren over de paasvuren' (met poll)

Paasvuren zijn een mooie traditie, geeft bijna drie op de vier stemmers aan op onze Lopend Vuur-stelling afgelopen vrijdag. Maar afgelopen paasweekend overheersen vooral de klachten over de brandende bulten.

Zaterdagavond waren de vreugdevuren in Duitsland in grote delen van het land te ruiken. Met de oostenwind bereikte de brandlucht niet alleen onze provincie, maar ook Friesland en het midden van het land. Zondag- en maandagavond was het weer raak: toen brandden 'onze' paasvuren in Groningen, Drenthe en Overijssel.

Klachten over de brandlucht en de luchtvervuiling komen niet alleen uit de Randstad, maar ook uit de eigen provincie, is te zien in de reacties op noordelijke nieuwsberichten over de vuren.

'Ik stik bijna'

'Gewéldig', schrijft Tineke Buurke uit Kolham op onze Facebookpagina. 'Weer heel veel fijnstof in de lucht... en maar weinig mensen die daar bij nadenken.' Jan Hut ziet het liefst dat de traditie wordt afgeschaft. 'Ik ben astmapatiënt en stik bijna. Dit is niet leuk. Verbieden, net als vuurwerk.' Ook Alida Schuitema heeft er schoon genoeg van: 'Bah, gisteren ook veel rook moeten inademen, het was niet te harden in Delfzijl!'

'Niet zeuren, het is maar één keer per jaar'

Voorstanders van paasvuren raden aan de ramen en deuren dan maar even dicht te houden. Anderen wijzen op de voortdurende vervuiling van vervoer en verkeer, of de hoeveelheid fijnstof die er substantieel in de Randstad is. 'Niet zeuren, het is maar één keer per jaar. Houtkachels zijn nog erger, die ruiken we het hele jaar', schrijft Gea Popken bijvoorbeeld. Maar het meest gehoorde commentaar gaat over de traditie.

Het paasvuur komt voort uit het heidense, Germaanse geloof en heeft dus eeuwenoude roots. Dit jaar waren op 31 plaatsen in de provincie paasbulten, die de hens in gingen op Eerste en Tweede Paasdag.

Het is een traditie? Wat een dooddoener Jeffrey Haitsma

Kom niet aan de traditie

'Straks mag er niks meer. Dit is traditie', zegt Henderieke Jansen. Veel reageerders wijzen op de traditie van het paasvuur, met de gezellige sfeer om het vuur heen. 'Prachtige traditie, en zorgt voor verbinding onder elkaar, maar helaas begint er ook een generatie zeurders en mieperts te jammeren wegens het milieu', ageert Karin van Dijk uit Warffum.

Scherm niet met een traditie

Jeffrey Haitsma uit Finsterwolde moet niks van dat verweer weten. ''Het is een traditie', wat een dooddoener. Ik kan zo tien eeuwenoude tradities verzinnen waarvan we blij zijn dat we er vanaf zijn, of waar we graag vanaf zouden willen. Dat iets traditie is, betekent alleen maar dat je niet anders weet, dat het ingebakken zit in de mens, niet of het goed of fout is.'

Hij schrijft er ook bij: 'Overigens heb ik niks tegen paasvuren. Alleen maar tegen mensen die als enige argument om een gewoonte in stand te houden, roeptoeteren dat iets traditie is.'

Toch komt de discussie op de sociale media hier op neer: is een paasvuur vooral vervuilend of een mooie traditie waar je niet aan moet komen? Enkele personen nemen de Zwarte Pieten-discussie al in de mond. De paasvuurdiscussie lijkt allesbehalve uitgeblust.

Wat vind jij?

Lees ook:

- Brandlucht geroken op meerdere plaatsen in provincie

- Paasvuren in Groningen: hier branden ze

- Lopend Vuur: Paasvuren zijn een mooie traditie