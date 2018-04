Ondernemers Borgerswold hopen op realiseren 'Vurige Vijvers'

In navolging van het Belgische Genk hopen acht ondernemers in het recreatiegebied Borgerswold het evenement 'Vurige Vijvers' op te tuigen.

Volgens Erik Nijkamp van de stichting Participatie Borgerswold kan dit evenement voor de nodige reuring in het recreatiegebied zorgen.

Met eigen ogen gezien

'Ik heb zelf ruim 350 kilometer in de auto gezeten om in het Belgische Genk met eigen ogen te zien wat Vurige Vijvers nou eigenlijk is', zegt hij.

'Ik zag daar letterlijk de rollator naast de kinderwagen, met andere woorden, het was daar een evenement voor jong en oud.'

In mei meer duidelijk

Vurige Vijvers is volgens Nijkamp een licht- en vuurparcours met vuurspuwers en lichtshows op het water.

'Of het doorgaat hangt af het geld dat we hopen binnen te halen. We hebben fondsen aangeschreven en bedrijven benaderd met de vraag dit evenement te steunen. In mei geven we er een klap op.'

Op de agenda in november

Het is dan de bedoeling dat het festijn in november wordt georganiseerd. 'Maar mocht het dit jaar niet lukken, dan gaan we voor volgend jaar. We denken namelijk dat dit een toegevoegde waarde heeft voor Veendam.'

'In Genk trok het evenement 80.000 bezoekers over vier dagen. Die aantallen denken we niet direct te halen, zo realistisch zijn we wel, maar het kan wel aanslaan.'

Open dag

Naast het festijn Vurige Vijvers is stichting Participatie Borgerswold druk bezig met haar jaarlijkse open dag. Die is dit jaar gepland op donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

De ondernemers en verenigingen die gebruik maken van het recreatiegebied, laten die dag zien wat ze in huis hebben.