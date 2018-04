Ex-belastingambtenaar moet de cel in voor DigiD-fraude

Een 58-jarige oud-belastingdienstambtenaar uit Westerlee moet voor DigiD-fraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie twee en een half jaar jaar de cel in.

De man viste in 2013 persoonsgegevens van 370 studenten uit het systeem van zijn werkgever in Groningen en vervalste hun DigiD (digitale identiteit). Daarmee vroeg hij toeslagen aan en tilde hij de fiscus voor bijna vier ton.

De rechtbank vond het bijzonder kwalijk dat de man als ambtenaar de geheimhoudingsplicht schond, waardoor hij toegang had tot geheime, persoonlijke en afgeschermde informatie.

Bussen leeggehaald

Zijn 57-jarige echtgenote gaf aan een 30-jarige Veendammer door op welke adressen de activeringscodes werden bezorgd. Die haalde de bussen leeg en bracht de post naar het stel dat de codes vervalste en de toeslagen aanvroeg. De Veendammer en de echtgenote kregen anderhalf jaar cel opgelegd.

De 31-jarige zoon van het echtpaar uit Westerlee had dit plan bedacht en wordt gezien als de drijvende kracht. Hij betrok zijn ouders in dit plan en manipuleerde hen. Hij is veroordeeld tot twee jaar cel.

Baan in de kringloopwinkel

Het geld ging naar bankrekeningen van katvangers. Dit waren onder meer Roemenen die door een 53-jarige man uit Groningen en zijn 27-jarige zoon naar Nederland werden gelokt, met een baan in de kringloopwinkel van de Groninger.

De Roemenen moesten bij aankomst een bankrekening aanvragen en de passen en codes afstaan. Zij kregen een vergoeding en gingen in bussen terug naar Roemenië. De Groningers werden veroordeeld tot twee jaar cel voor de vader, en anderhalf jaar cel voor de zoon.

De straffen wijken niet ver af van de eisen die eerder door het Openbaar Ministerie werden gesteld.

Aangifte van identiteitsfraude

De zaak kwam in juni 2013 aan het licht doordat twee studenten aangifte deden van identiteitsfraude. In november werd de Veendammer en zijn vriendin bij een studentenflat aangehouden, omdat zij adresgegevens noteerden.

Er is in totaal voor zes ton aan toeslagen aangevraagd. Ruim twee ton werd op het laatste moment niet uitgekeerd. De politie hield negen verdachten aan. Drie zaken zijn nog niet afgerond en komen op een later tijdstip aan bod.

Lees ook:

- Rechtbank doet uitspraak in omvangrijke DigiD-fraude

- OM: 'Ronselaars in DigiD-fraude moeten 2,5 jaar de cel in'

- OM eist tot 2,5 jaar cel wegens DigiD-fraude

- Groningse DigiD-fraudeurs horen vandaag eis van het OM

- DigiD-fraudeurs staan over twee weken voor de rechter

- Drie nieuwe aanhoudingen DigiD-fraudezaak

- Vijfde verdachte DigiD-fraudezaak vrijgelaten