Oud-Vindicater die op hoofd stond, is schuldig aan mishandeling bij waterpolo

Een 25-jarige waterpoloër van De Walvisch uit Groningen is schuldig bevonden aan mishandeling, maar krijgt geen straf opgelegd. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald.

De verdachte bracht zijn tegenstander in maart 2016 ernstig letsel toe door vier keer met de nagels van beide handen, van boven naar beneden over zijn borst te krassen. Dat gebeurde tijdens een kampioenschapswedstrijd tegen DraGor in zwembad De Parrel in de stad.

'Het gaat om een spel op het scherp van de snede. Maar grove roekeloze overtredingen horen er niet bij', aldus de officier van justitie. 'Dergelijke krassen horen niet bij het 'gaan voor de bal'. Wel bij het bewust toebrengen van letsel.'

'De scheidsrechter had het moeten zien'

'We lopen allemaal wel eens een kras op, maar dit letsel is buitensporig', zo verklaarde de verdachte dinsdag tijdens de zitting. 'Ik heb tijdens de wedstrijd felle duels met hem uitgevochten. Maar als er gebeurd is wat er nu wordt beweerd, dan had de scheidsrechter dat moeten zien.'

Volgens advocaat Tjalling van der Goot zouden de grenzen in de sport bepaald moeten worden door een tuchtrechter en niet door een strafrechter.

'Ze waren gefrustreerd'

'Er is geen opzet in het spel geweest. De tegenstander had het op mijn cliënt voorzien. Ze waren gefrustreerd omdat ze de wedstrijd verloren hadden en daarmee het kampioenschap.'

De verdachte stond vorig jaar november ook al terecht wegens ernstige mishandeling. Als corpslid van studentenvereniging Vindicat ging hij tijdens de ontgroening op het hoofd van een aspirantlid staan. Het leverde hem een taakstraf van 240 uur op. Tegen die uitspraak loopt inmiddels hoger beroep. Ondertussen heeft Vindicat hem geroyeerd als lid van de vereniging.

'De foto's liegen niet'

Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke celstraf van een week en een boete van 300 euro, voor de mishandeling bij het waterpolo. Maar zover ging de politierechter niet. 'De foto's liegen niet. Dat zijn geen normale verwondingen die passen bij het spel. Daar geloof ik niets van', aldus de politierechter.

Toch legde de rechter geen straf op.

Waarom geen straf?

'Het Openbaar Ministerie wilde deze zaak vorig jaar al behandelen', legt woordvoerder Pieter van Rest uit.

'Ad informandum toevoegen, heet dat. Maar dat wilde de verdediging toen niet. Vandaar dat de zaak vandaag alsnog is behandeld. De taakstraf die de verdachte destijds heeft gekregen is dusdanig, dat ook al was de mishandeling toen wel meegenomen, het vonnis niet hoger was uitgevallen. Vandaar dat de rechter nu zegt: wel schuldig, maar geen extra straf.'

De verdachte is inmiddels geen lid meer van waterpolovereniging De Walvisch, onderdeel van studentenvereniging Vindicat. Hij woont tegenwoordig in Amsterdam.

