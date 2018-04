Huishoudens in Delfzijl en Oldambt betalen extra voor drinkwater

Huishoudens in de gemeenten Delfzijl en Oldambt betalen ook dit jaar extra voor hun drinkwater. Het zijn de enige twee gemeenten in Groningen die hiervoor precariobelasting heffen.

Deze 'verkapte belasting' is inmiddels afgeschaft.

Dat blijkt uit de berekening van lokale lasten door onderzoekscentrum Coelo van de Rijksuniversiteit Groningen. De precariobelasting wordt door elektriciteits- en drinkwaterbedrijven betaald aan gemeenten voor het gebruik van de grond waar hun leidingen lopen.

Hoewel de belasting vorig jaar is afgeschaft mogen gemeenten de heffing nog tot 2022 in rekening brengen. Onderzoekster Corine Hoeben is stellig. 'Dit is een verkapte belasting om de gemeentekas te spekken', vindt zij.

'Stapsgewijs afbouwen'

In Oldambt betalen huishoudens ruim 23 euro per jaar, in Delfzijl gaat het op jaarbasis om twintig euro. 'Deze belasting is tien jaar geleden ingesteld om investeringen te dekken', laat een woordvoerder van gemeente Delfzijl weten. 'De komende jaren bouwen wij de belasting stapsgewijs af.'

Groningen is een positieve uitzondering als het gaat om het aantal gemeenten dat de belasting heft. 'In de Randstad gebeurt het veel vaker', stelt Hoeben vast.

'Als een olievlek'

'Dit kan komen, omdat de maatregel zich als een olievlek verspreidt onder gemeenten. Als een gemeente merkt dat de buren precario heffen, dan kunnen zij ook besluiten om dit in te voeren. In Groningen is dit niet aan de orde, omdat er nauwelijks gemeenten zijn die deze belasting nog heffen.'

De gemeente Oldambt komt nog met een reactie.

