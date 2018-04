Maken leerlingen uit Groningen de 'beste ringtone van Nederland'?

Maëla, Esra en Mila zitten geconcentreerd achter de laptop te werken aan hun eigen ringtone. 'Ik speel zelf gitaar, maar dit is leuker', zegt Esra.

De drie zitten op basisschool De Swoaistee in de wijk Lewenborg in Stad. Het is één van de 36 basisscholen die meedingt naar de prijs 'beste ringtone van Nederland'. In elke provincie doen drie scholen mee.

Het is een initiatief van Stichting Méér Muziek in de Klas en elektronicafabrikant Samsung.

'Hartstikke innovatief'

'Kinderen krijgen soms helemaal geen muziekonderwijs meer op school of er wordt vooral naar de instrumenten gekeken', zegt Ingeborg Dijkman van de stichting. 'Maar juist digitaal muziekonderwijs is van deze tijd en hartstikke innovatief.'

Maëla zit mee te swingen als ze de ringtone nog een keer beluistert. Net als Esra bespeelt ze ook echte instrumenten: 'gitaar en drums.'

Muziek maken zonder instrumenten

Maar volgens Ingeborg Dijkman kunnen ook kinderen die geen instrument bespelen, genieten van het digitaal componeren.

'Het geeft de mogelijkheid om tóch een heel mooi muziekstuk te maken als je geen instrument speelt. Ik denk dat je er hetzelfde muziekplezier aan beleeft.'

Finale in Amsterdam

Uiteindelijk wordt van alle 36 deelnemende scholen een winnende ringtone gekozen. Vervolgens wordt de groep teruggebracht tot één winnaar per provincie en uiteindelijk naar vijf finalisten. De finale is op 20 juni in Amsterdam.