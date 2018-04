Robben heeft het moeilijk: 'Voor mijn gezin wil ik duidelijkheid'

Arjen Robben weet nog steeds niet of hij volgend seizoen bij Bayern München voetbalt. Zijn contract loopt af, maar de club heeft hem nog niet laten weten of hij mag blijven.

'Heel eerlijk? Dat is niet makkelijk', zegt hij tegen Bild.

Niet alleen

Hij maakt zich geen zorgen om zijn eigen toekomst, want er zijn genoeg opties, zegt hij. 'Maar ik ben niet alleen, ik heb een gezin. Ik wil zo snel mogelijk duidelijkheid, maar het duurt nu steeds langer. Dat is niet makkelijk.'

Toch legt de Bedumer zich erbij neer: 'Ik moet er mee omgaan. Ik probeer al mijn energie in het voetbal te stoppen.'

'Wat voor mij erg belangrijk is, is dat mijn relatie met de personen die verantwoordelijk zijn, erg goed is', vervolgt hij. 'Dat is op dit moment zo en dat zal zo blijven.'

