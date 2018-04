Sportschool Kelderwerk kan verder op nieuwe locatie

De sportschool voor mensen met een krappe beurs gaat verder in een pand aan de Oosterhamriklaan in de West-Indische buurt in de stad Groningen. Met behulp van reïntegratieorganisatie WerkPro is het nieuwe onderdak gevonden.

Kelderwerk

Kelderwerk is een organisatie gerund door vrijwilligers, veelal door mensen met een uitkering. Tot voor kort was het pand van De Vinkenborgh in de stadswijk Vinkhuizen het onderkomen van Kelderwerk. Die locatie bleek echter ongeschikt en de maandelijkse huurprijs was te hoog voor de sportschool.

Hulp van WerkPro

Met hulp van WerkPro is het nieuwe pand dus gevonden. 'Wij zullen ook blijven helpen met het voorzetten de sportschool', laat Peter Rutgers namens de reïntegratieorganisatie weten. 'We gaan samen een bedrijfsplan schrijven en dan is het ook de bedoeling dat Kelderwerk zichzelf kan bedruipen. Want failliet zijn ze niet.'

Financiën

Kelderwerk wordt ondersteund op het gebied van administratie, maar financieel zal er geen ondersteuning komen. 'Wij willen onszelf ook bedruipen', laat Hans Rozenstein weten.

Toch zal WerkPro een eventuele financiële injectie niet weigeren. 'Dat zou kunnen als het nodig is, maar het is in eerste instantie niet de bedoeling', vertelt Rutgers. Rozenstein liet namens Kelderwerk eerder al weten dat de organisatie in staat is om de eigen broek op te houden, mits de locatie in orde is.

