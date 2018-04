Voorwaardelijke taakstraf voor John Lanting van Schokkend Groningen

John Lanting (58) van Schokkend Groningen is veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van dertig uur wegens het ondermijnen van de positie van burgemeester Van Beek van de gemeente Eemsmond.

De rechtbank in Groningen acht bewezen dat Lanting op naam van de burgemeester een nepaccount op Facebook heeft aangemaakt. Op het account werden berichten geplaatst tegen de komst van een azc in Uithuizermeeden. 'U heeft onvoldoende aangetoond dat er iemand anders voor verantwoordelijk is', aldus de politierechter.

'Onfatsoenlijk, maar geen belaging'

Volgens de rechter kan niet bewezen worden dat de voorman van Schokkend Groningen zich schuldig heeft gemaakt aan belaging. Lanting belde in februari 2017 in een paar dagen tijd meer dan honderd keer met het hoofdkantoor van de NAM in Assen. Hij eiste dat hij doorverbonden zou worden met de directie.

'Ik keur uw gedrag niet goed. Het is onfatsoenlijk, maar van belaging is geen sprake geweest.'

Pakketje

Daarnaast plaatste Lanting in september 2017 een pakketje bij de locatie van de NAM in 't Zandt. In de doos zat een halve baksteen. Volgens het OM is de suggestie gewekt dat er een explosief in zat, bedoeld om de directie van de NAM onder druk te zetten. Maar volgens de rechtbank is er van bedreiging geen sprake.

'Een derde vecht terug'

De advocaat van Lanting pleitte dinsdag voor vrijspraak. 'De NAM drijft mensen met aardbevingsschade tot het uiterste. 'De één vlucht, de ander verstijft en een derde vecht terug.'

Er gebeuren vreemde dingen met onze computers John Lanting - Schokkend Groningen

'Ik heb dat account niet aangemaakt'

John Lanting ontkent trouwens dat hij de positie van burgemeester Van Beek heeft ondermijnd. 'Ik heb dat account op Facebook niet aangemaakt. Het zou niet voor het eerst zijn dat een computer gehackt is. Er gebeuren vreemde dingen met onze computers.'

'Power to the people of Groningen'

Onlangs zijn Lanting en zijn vrouw uitgekocht door de NAM. 'Over twee weken vertrekken we naar Hongarije. Wegwezen, voordat ik hier binnenkort weer zit. Power to the people of Groningen', zo besloot Lanting dinsdag zijn verhaal.

Het Openbaar Ministerie eiste een werkstraf van honderd uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. 'Het stadium van een geldboete is gepasseerd. Dit moet echt de laatste keer zijn dat u op deze manier uw punt maakt', aldus de officier van justitie.

Maar de rechtbank houdt het dus bij een voorwaardelijke taakstraf van dertig uur met een proeftijd van twee jaar.

OM overweegt hoger beroep

Het OM overweegt in hoger beroep te gaan. 'De rechtbank veroordeelt voor één feit terwijl er voor drie feiten bewijs was. De vraag is welk signaal je daar mee afgeeft', aldus woordvoerder Pieter van Rest.

