'Gezondheid omwonenden gifbelt is niet in gevaar'

De volksgezondheid van omwonenden van de voormalige vuilstort in Woltersum loopt geen gevaar. Dat blijkt uit onderzoek.

Bij testen in zowel 2012, 2014 als 2016 bleek dat er stoffen in de stort lekken via het grondwater. Omwonenden maakten zich zorgen over hun gezondheid.

Geen gevaar

De conclusie van het onderzoek is dat er 'concentraties van kobalt in het grond- en slootwater zijn gevonden, maar dat die concentraties zo laag zijn dat het geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Daarnaast levert de aanwezigheid van de organische stoffen in het grondwater in de directe nabijheid van de stort ook geen gevaar op', luidt de conclusie.

Omwonende Cliff Mosselman heeft geen goed gevoel bij het rapport. 'De stoffen zitten in het grondwater, het is gewoon bagger.'

Wat zit er in de grond?



In januari dit jaar liepen mannen in witte pakken over het terrein. Zij haalden monsters uit de bodem om uit te zoeken welke stoffen precies in de gifbelt zitten.

'Er ligt circa elfduizend ton chemisch afval van het bedrijf AKU, de voorloper van AKZO Nobel. De hoeveelheid verontreinigd stortmateriaal en grond is groter dan verwacht', schrijft de provincie Groningen.

Er werden onder meer kobalt, lood en zink gevonden.

Wat nu?

Op dit moment wordt nagedacht over vervolgstappen. Er liggen drie opties op tafel. Het afdekken en blijven monitoren - zoals nu gebeurt -, de stort isoleren of het terrein afgraven en afvoeren.

De besturen van de provincie Groningen, gemeente Ten Boer en gemeente Groningen besluiten voor de zomer welke variant ze kiezen.

Omwonende Mosselman wil dat het terrein zo snel mogelijk afgegraven wordt.

