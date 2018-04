Analyse: Situatie Stadskanaal schreeuwt om ambitieus bestuur

Tientallen windmolens naast de deur, onzekerheid over de inrichting van het ziekenhuis, geen treinverbinding en bepaald geen overschot aan werkgelegenheid. Stadskanaal krijgt het bijzonder lastig de komende jaren.

'This is how I fight my battles', is de tekst van een Amerikaans gospellied. De nieuwbakken Knoalster coalitie, vermoedelijk onder aanvoering van de ChristenUnie, staat voor een immense opdracht. Stadskanaal heeft de komende jaren een eigen gevecht te voeren. In een periode waarin de Veenkoloniën worden bezaaid met windmolens, de zorgvoorziening van het Refaja Ziekenhuis onder druk staat en de treinverbinding tussen Veendam en Stadskanaal zo onderhand een gebed zonder einde lijkt, hebben de ChristenUnie-leiders bijna hogere machten nodig om Stadskanaal te leiden.

Veendam heeft de betere kaarten

Want vergeleken met Veendam, staat de potentie van de Kanaalstreek flink onder druk. Als forensenplaats voor inwoners die Groningen of Assen door stijgende woningprijzen willen verlaten, is Veendam een aantrekkelijker optie dan Stadskanaal. Met een treinverbinding en een verdubbelde N33 is de stad in een half uurtje goed te bereiken. Ook Assen is per auto zo bereikt.

Dat is te merken aan het bedrijfsleven. Het industrieterrein nabij Wildervank stroomt vol met bedrijvigheid. Een grote onderneming als hondensnackfabrikant Paragon investeert er miljoenen voor de komende jaren en als initiatiefnemer Jac Hanssen zijn plannen kan realiseren, verrijst er een grote fabriek voor zonnepanelen. Voor dergelijke plannen geldt wél: eerst zien, dan geloven.

Wedeka

In Stadskanaal zijn er weliswaar succesvolle middelgrote ondernemers, wordt er gewerkt aan een Innovatiehub, maar is de opdracht levensgroot. Door teruglopende rijkssubsidies gaan de tekorten bij Wedeka flink oplopen en Stadskanaal moet als grootste 'aandeelhouder' jaarlijks miljoenen bijleggen. Daarnaast blijven de bijstandsuitkeringen door allerlei inspanningen toch boven de duizend per jaar liggen. Tel daarbij op dat Stadskanaal de afgelopen jaren voor miljoenen heeft moeten bezuinigen en het geringe perspectief voor de komende jaren is verklaard.

Dependance Groninger Museum?

In dat licht bezien is de suggestie van de Knoalster Partij van de Arbeid niet zo'n gekke gedachte. De PeevanderAa wil een dependance van het Groninger Museum optuigen in Stadskanaal. Groninger Museum-directeur Andreas Blühm vindt het niet eens zo'n gekke gedachte. Met dergelijke creatieve ideeën kan Stadskanaal zich aan de worsteling onttrekken.

Geen Knoalster bloazers

Stadskanaal heeft daarom een sterk bestuur nodig. En dat voert de druk op de ChristenUnie tijdens dit formatieproces op. Een stabiel, ambitieus bestuur is nodig en daar moet de ChristenUnie voor zorgen. Een bestuur dat inzet op het opbouwen van een landelijk netwerk in de maakindustrie, een bestuur dat een sterke lobby richting het provinciehuis kan optuigen en een bestuur dat de situatie goed kan vertolken in het Haagse. Geen lokale bestuurders, alleen gericht op de eigen tent zoals ten tijde van het Akkoord van Westerlee. Nee, grensoverschrijdend, ambitieus, maar niet arrogant. Geen Knoalster bloazers. Stadskanaal heeft namelijk bitter weinig om de komende jaren over te blazen.