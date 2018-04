AkzoNobel keert terug naar haar Groninger wortels

Chemieconcern AkzoNobel maakte vorige week bekend dat het haar chemietak met onder andere fabrieken in Delfzijl gaat verkopen en alleen verder gaat met de productie van verf en lakken.

Ondanks dat daarmee AkzoNobel uit Delfzijl en daarmee uit onze provincie verdwijnt, keert het bedrijf eigenlijk terug naar haar basis: het maken van verf en lak waarmee de Groninger Wiert Willem Sikkens in 1792 begon.



Sikkenspoortje

Het 'Sikkenspoortje' in het Noorderplantsoen in de Stad Groningen herinnert hier nog altijd aan, want daarin bevond zich de eerste fabriek van Sikkens. Het had een stabiel koel klimaat en lag in verband met stankoverlast en brandgevaar ver weg van de bebouwing van Stad.

Sikkens was een van de vele verffabriekjes die in de negentiende eeuw in Nederland te vinden waren. Het maken van verf is een betrekkelijk eenvoudig proces dat vooral bestaat uit malen en mengen. Maar de kwaliteit van Sikkens sprong er blijkbaar uit.



Autolak

Het bedrijf zette al vroeg een laboratorium voor kwaliteitscontrole en productontwikkeling op. Daar werd in 1926 een autolak ontwikkeld uit een rijtuiglak op basis van houtolie en natuurhars, onder de merknaam Rubbol.

Het beeldmerk van deze lak werd gemaakt door de Hoogezandster graficus Nico Bulder en het was het begin van een eigen huisstijl van Sikkens waarmee het bedrijf zich al vroeg onderscheidde van de concurrenten.



Hofleverancier

In 1932 werd het predicaat Hofleverancier verleend. Klanten waren grote bedrijven zoals Philips, Kromhout, Fokker, Werkspoor, KLM en Lips. En omdat die in vooral in de Randstad zaten, verhuisde het bedrijf in 1939 naar Sassenheim bij Leiden. Na een moeilijke periode tijdens de oorlog groeide Sikkens daarna weer gestaag en lanceerde in 1955 het verfmerk 'Flexa' dat nog steeds bestaat.

Dat Flexa zo'n bekend merk is geworden, is behalve aan de kwaliteit van de verf vooral ook te danken aan de vooruitstrevende vormgeving van de Sikkensproducten en het besef dat men 'geen verf maar kleuren verkocht'.



Sikkensgroep

In de jaren vijftig ontwikkelde het bedrijf zich verder tot 'De Sikkensgroep' waar allerlei bedrijven en merken deel van uitmaakten zoals Talens kunstschilderverven, Ceta-bever lijm, en lakfabriek Valspar.

Via een proces van fusies en overnames kwam de Sikkensgroep uiteindelijk terecht in het chemieconcern Akzo. De huidige fabriek in Sassenheim maakt vooral vliegtuigverf.



Oude stadswal

De oude stadswal die in Willem Sikkens zijn tijd deel uitmaakte van de vestingwerken rond de Stad Groningen is later grotendeels afgegraven en veranderd in het Noorderplantsoen, waar de sporen van de vesting nog steeds terug te vinden zijn. De restanten van het Sikkenspoortje zijn er ook te zien.

Het is afgesloten met een deur waarboven een opening is gemaakt. Want tegenwoordig is het in gebruik als vleermuisonderkomen.



