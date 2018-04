Wie was getuige van nachtelijke mishandelingen in Winschoten?

De politie vraagt de hulp van het publiek in het onderzoek naar twee mishandelingen in het centrum van Winschoten, eind vorige maand.

Het is de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 maart als de mishandelingen plaatsvinden. Volgens de politie staan beide zaken 'vermoedelijk los van elkaar, hoewel de daders deels dezelfde kunnen zijn geweest.'

Ruzie na wc-bezoek

Het eerste slachtoffer in het laatste weekend van maart is een 21-jarige man. In de wc van een café aan het Marktplein ontmoeten hij en een vriend de ruziemakers voor het eerst.

Buiten de wc wordt de 21-jarige vervolgens tot bloedens toe geslagen met een fles.

Groep van zes

Bij hetzelfde café wordt later in de nacht een eveneens 21-jarige vrouw mishandeld door drie leeftijdsgenotes. Drie mannen voegen zich bij de vrouwen.

Geschopt en geslagen

De groep dwingt de vrouw naar een woning aan de Vissersdijk. Onderweg en in de woning wordt ze geschopt en geslagen. Uiteindelijk moet ze voor behandeling naar het ziekenhuis.

Getuigen wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.