Eigenaren loslopende honden op de bon geslingerd

Een loslopende hond in een natuurgebied (Foto: Koen Suyk/ANP)

In verschillende natuurgebieden in onze provincie zijn afgelopen weekend dertien personen bekeurd, omdat zij hun honden niet hadden aangelijnd.

Ook is één persoon beboet vanwege het rijden op een crossmotor, wat niet is toegestaan in een beschermd natuurgebied.

Verrassing

De boetes zijn onderdeel van een onaangekondigde inspectie van de provincie Groningen, die zondag plaatsvond in samenwerking met de politie Noord-Nederland, Staatsbosbeheer, Stichting het Groninger Landschap en Natuurmonumenten.

Volgens de instanties was de inspectie nodig vanwege het begin van de broedperiode.

Er werd onder andere gecontroleerd in het Harensche Bos, het Nanninga's Bos, het Bolmeer, het Petgaten Leekstermeer, het Trimunt Bos, Landgoed Coendersborg en het Lauwersmeergebied.

Volgende inspectie

De volgende controle is wél aangekondigd en gebeurt op zondag 8 april in natuurgebieden in Oost-Groningen.

