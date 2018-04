'Don Leo' ontvangt Langeleegte-boek: 'Nienhuis hij is voor jou'

Oud-bondscoach en voetbaltrainer Leo Beenhakker heeft dinsdagmiddag het eerste exemplaar van 'De Langeleegte huilt' in ontvangst genomen.

Hij verwees daarbij 'met heel veel respect en heel veel eergevoel' naar de in 2017 overleden Henk Nienhuis: 'Deze is voor jou.'

Vijf jaar geleden

Het voetbalboek werd zo'n vijf jaar nadat SC Veendam ophield te bestaan, uitgereikt in het voormalige SC Veendam-stadion, dat sinds kort ook het Henk Nienhuis Stadion heet.

In het voetbalboek beschrijft auteur Klaas Fleurke de opkomst en ondergang van SC Veendam, in de periode van 1954 tot en met 2013.

Eerste stappen

'Don Leo' mocht het boek over de Veendamse voetbalclub als eerste in ontvangst nemen, omdat hij er zijn loopbaan als hoofdtrainer een halve eeuw geleden begon. 'Ik kon in Veendam voor het eerst zelfstandig een professionele voetbalclub leiden. Voor mij een prachtige herinnering', zegt Beenhakker.

Ik heb nog geen letter gelezen, maar ik neem aan dat het de waarheid is Leo Beenhakker - Oud-voetbaltrainer SC Veendam

Wat volgde voor de Rotterdammer was een glansrijke carrière als hoofdtrainer of bondscoach in Nederland, Spanje, Zwitserland, Saoedi-Arabië, Mexico, Turkije, Trinidad, Tobago en Polen.

Dierbare herinnering

De voormalig voetbaltrainer heeft bij ontvangst van het boek nog geen letter gelezen, maar denkt wel te weten wat erin staat: 'Ik neem aan dat het gewoon de waarheid is. En dat is dat wij een geweldige ploeg waren met z'n allen. Ik heb de spelers geleerd te voetballen en ik heb geleerd hoe ik met hen moest omgaan. De herinneringen zijn en blijven dierbaar.'

Ik keek maandagochtend eerst wat mijn vorige club had gepresteerd Leo Beenhakker - Oud-voetbaltrainer SC Veendam

Op afstand is Beenhakker de club altijd blijven volgen. 'Ook al ging ik ergens anders aan de slag, dan keek ik op maandagochtend eerst wat mijn vorige club had gepresteerd. Dat hou je altijd.'

Langeleegte, voetbalbegrip

De voetbalveteraan vindt het dan ook treurig dat SC Veendam verleden tijd is. 'De Langeleegte is nog altijd een begrip. Als je met iemand praat die een beetje verstand heeft van het spel, en De Langeleegte noemt, dan weet diegene precies hoe de vork in de steel zit.'

Roelf-Jan Tiktak



Oud-spelers van Veendam Jakob van Essen, Jan Blijham, Jan Korte, Roelf-Jan Tiktak, Joop Gall en Marnix Kolder waren ook bij de boekpresentatie aanwezig.

