Winschoter vrijgesproken van ontucht met dochter van beste vriend

Een 58-jarige Winschoter is door de rechtbank in Assen vrijgesproken van ontucht met de 8-jarige stiefdochter van zijn beste vriend.

De man paste tot eind 2016 regelmatig op het meisje en haar zusje. Ook logeerden de meisjes regelmatig bij hem.

'Oppas zat aan me'

Ruim een jaar geleden vertelde het 8-jarige meisje aan de vriendin van haar vader dat de oppas, die bevriend was met haar moeder en haar nieuwe vriend, aan haar had gezeten.

De vrouw stapte naar de politie en daar herhaalde het meisje haar verhaal. De Winschoter werd vorig jaar aangehouden, maar heeft altijd ontkend.

'Niet door mij'

Dat was twee weken geleden tijdens de rechtszaak in Assen niet anders. Volgens de man is het meisje vermoedelijk wel misbruikt, maar niet door hem.

De officier twijfelde tijdens de rechtszaak aan het verhaal, omdat de moeder van het meisje heeft verklaard dat haar dochter wel eens wat verzon. Ook was er geen objectief bewijs, concludeerde de aanklager. Hij vroeg vrijspraak.

Kinderporno op mobiel

Dat gold ook voor de kinderpornografische afbeelding op de telefoon van de Winschoter.

De man zei werkelijk geen idee te hebben hoe die foto op zijn telefoon was terechtgekomen. Hij ontkende ook dat hij de afbeelding eerder had gezien.

De rechtbank sloot zich aan bij de officier.

Lees ook:

- Justitie wil vrijspraak Winschoter die verdacht wordt van kindermisbruik