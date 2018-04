Beschoten chauffeur dollemansrit moet de gevangenis in

De 19-jarige man uit Arnhem die in juni vorig jaar na een wilde achtervolging werd aangehouden in Appingedam, is dinsdag veroordeeld tot een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De man wordt beschuldigd van een poging tot zware mishandeling en het voorbereiden van een plofkraak.

Het Openbaar Ministerie had anderhalf jaar cel geëist waarvan een half jaar voorwaardelijk, maar de rechtbank heeft het jeugdstrafrecht toegepast. De man was 18 jaar toen hij werd opgepakt.

Acht schoten gelost

De politie zag de Arnhemmer vorig jaar zomer op de A28 bij Zwolle rijden in een gestolen BMW. Bij Rolde ging de man de N33 af om te tanken. Toen één van de agenten het bijrijdersportier opentrok, gaf de Arnhemmer gas en reed achteruit. Beide agenten konden net op tijd wegspringen en openden daarna het vuur. Ze schoten acht keer.

240 kilometer per uur

De Arnhemmer zei dat hij de auto per ongeluk in de achteruit zette. De BMW was een automaat en dat was hij niet gewend. Ondanks dat agenten op hem schoten, ging de man er met hoge snelheid vandoor. In zijn vlucht haalde hij een snelheid van 240 kilometer per uur.

Plofkraak

Bij Appingedam verloor de voortvluchtige de macht over het stuur. De kofferbak van de BMW lag vol met spullen voor een plofkraak, zoals gasflessen en een ontstekingsmechanisme. Volgens de rechtbank is duidelijk dat de man heeft meegeholpen met de voorbereiding van een plofkraak, ook al zegt hij zelf dat hij de spullen in opdracht van een ander vervoerde en niet wist wat er ging gebeuren.

Schadevergoeding

De man had geldgebrek en zou tweeduizend euro krijgen van de criminelen die de plofkraak die nacht in Duitsland wilden plegen. Uiteindelijk kost de zaak hem geld, want de Arnhemmer moet beide agenten vijfhonderd euro schadevergoeding betalen.

