Slachtoffer steekpartij Vinkhuizen is buiten levensgevaar

De 43-jarige man die zaterdagavond gewond raakte bij de steekpartij in Vinkhuizen is buiten levensgevaar. Dat meldt de politie.

De man uit Groningen Stad werd om nog een onbekende reden neergestoken in een woning aan de Granietstraat. Hij ging er vervolgens op de fiets vandoor, maar zakte uiteindelijk op de Platinalaan in elkaar.

Buiten levensgevaar

'Het slachtoffer heeft daar medische behandeling gekregen en is overgebracht naar het ziekenhuis', vertelt Grietje Hartstra van de politie. 'Hij is inmiddels buiten levensgevaar maar verblijft nog wel in het ziekenhuis.'

Verdachte Stadjers

In verband met mogelijke betrokkenheid bij het steekincident zijn zaterdagavond twee Stadjers van 42 en 45 jaar aangehouden. Ze werden opgepakt in de Granietstraat, in de buurt van de plek waar de gewonde man werd gevonden.

Hartstra: 'De eigenaar van de woning zit nog vast en wordt verhoord, de andere man is vrijgelaten maar wordt nog wel verdacht.'

