Bouwend Nederland: 'Bouw ook buiten de grenzen van Stad'

De noordelijke afdeling van Bouwend Nederland vindt dat huizen in Stad ook buiten de stadsgrenzen moeten verijzen.

Groningen heeft de komende jaren 20.000 extra woningen nodig. Het stadsbestuur wil die woningen laten bouwen binnen de huidige stadsgrenzen.

Inbreiden in plaats van uitbreiden

Als het aan wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) ligt dan wordt er alleen nog buiten de huidige stadsgrenzen gebouwd als het gaat om de gebieden Meerstad en De Held.

Die projecten staan al op de rol, maar verder zal ruimte voor woningen binnen de stadsgrenzen gezocht moeten worden, het zogenoemde inbreiden. De nog te bouwen wijken rondom de Suikerfabriek en de Eemskanaalzone zijn daar voorbeelden van

'Inbreiden is niet voldoende'

Sander Wubbolts staat aan het hoofd van Bouwend Nederland Regio Noord en snapt de keuze voor inbreiden wel 'als je de stad compact wilt houden'.

Toch denkt hij niet dat het voldoende soelaas biedt. Bouwend Nederland stelt allereerst voor om de huidige 'gaten langs de rand van de stad' te ontwikkelen.

Zo is er volgens Wubbolts nog ruimte langs het Reitdiep en tussen de stadswijken De Held en Gravenburg. 'Die gronden zullen niet allemaal in handen zijn van de gemeente dus dat kan lastig zijn.'





Diverse stad

'Als je vrijstaande woningen, maar ook twee-onder-een-kapwoningen wil bouwen moet je kijken naar uitbreiding.'

Bouwend Nederland houdt een betoog voor de uitbreiding van de stad omdat er 'echt wat moet gebeuren.' 'Bovendien, als je de stad divers wil houden is uitbreiden noodzakelijk.'





Uitbreiden is snellere bouw

'Bovendien neemt inbreiden meer tijd in beslag', vervolgt Wubbolts. 'Je krijgt namelijk te maken met bezwaren van onder meer bewoners. Om aan de vraag te voldoen moet je écht naar uitbreiding kijken', vertelt de voorman van Bouwend Nederland Regio Noord.

'Uitbreiding is wat wij noemende harde bouw. Je kan op een weiland snel beginnen met bouwen. In een stedelijk gebied ligt dat toch anders. Je bent dan langer bezig met het maken van plannen.'

Makelaars: 'Over 5 jaar kan alles anders zijn'

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) afdeling Groningen denkt echter dat de huidige uitbreidingsplannen voorlopig wel genoeg ruimte bieden.

'Het is nu hosanna, maar over 5 jaar kan alles wel anders zijn. Een aannemer gaat ook niet bouwen voor leegstand', zegt voorzitter Jan Palland.



'Misschien trekt het wel de provincie in'

De NVM Groningen voorzitter omschrijft de situatie dus minder scherp dan Bouwen Nederland. 'Ik vraag me af of je nog meer in het groen moet gaan bouwen. Ik kan me voorstellen dat er tot 2030 nogal wat veranderd. Zoals de gemiddelde gezinssamenstelling, de economie.'

De gaswinning stopt. Misschien trekken mensen rond 2030 wel weer massaal de provincie in Jan Palland - NVM Groningen

'Bovendien stopt de gaswinning. Misschien trekken mensen rond 2030 wel weer massaal de provincie in.'



Buurtgemeenten

Wel is hij van mening dat de stad op zoek moet naar ruimte bij buurtgemeenten. 'Iets wat ze nu ook al wel doen', vervolgt Palland.

'Ik vraag me af hoe belangrijk een gemeentegrens is bij zo'n bouwopgave. Kijk bijvoorbeeld naar Eelderwolde, dat is de gemeente Tynaarlo. Toch loopt de bebouwing vanuit Groningen naadloos over in Eelderwolde. Het voelt dus of je nog in Groningen bent.'



Wat zijn de bestuurlijke woorden waard?

Toch gelooft de NVM-voorman niet dat er in de toekomst geen extra nieuwe stadswijken aan de randen van de stad gebouwd gaan worden.

'Een paar jaar geleden zei het stadsbestuur ook dat er binnen 15 jaar geen sprake zou zijn van woningen op het terrein van de Suikerfabriek. Nou, dat ligt nu inmiddels ook anders. Zo hard is een nee dus niet. Een ja overigens ook niet. Laten we eerst de nieuwe gemeenteraad maar eens afwachten.'



Lees ook:

- De toekomst van Groningen: 'De stad groeit, maar wordt niet groter'

- 'Groningen moet Stad aan het water worden'