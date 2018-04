Groningen en Drenthe maken serieus werk van WK wielrennen in 2020

Zowel in Groningen als in Drenthe willen provinciale Staten serieus onderzoeken of de WK Wielrennen al in 2020 georganiseerd kunnen worden.

'In mei wordt het verder besproken in het college, in juni met de Staten', aldus de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet tegen RTV Drenthe. 'Datzelfde traject is er in Groningen.'

'Als het een positief signaal is, zullen we dat het UCI laten weten. En dan moet het nog officieel toegewezen worden.'

UCI doet verzoek

De organisatie van het WK, wielerkoepel UCI, heeft drie weken geleden de vraag neergelegd het evenement al in 2020 te realiseren, drie jaar eerder dan gepland, in afwachting van duidelijkheid uit Italië.

De regio Venetië en Vicenza leken daar de beste papieren te hebben, maar ze zouden de organisatie hebben teruggegeven. De Italianen ontkennen dat overigens zelf.

Op zoek naar geld

Om de organisatie mogelijk te maken is er werk aan de winkel, want er is veel geld nodig. Jumelet: 'Vijf miljoen voor Drenthe en net zo'n bedrag voor Groningen. Maar naast geld gaat het ook om enthousiasme en draagvlak.'

De provincie Drenthe wil eenmalig een subsidie ter beschikking stellen. Ook Groningen overweegt dat.

De rest van het geld moet van het Ministerie van Volksgezondheid, Werkgelegenheid en Sport komen. Ook het bedrijfsleven zal erbij betrokken worden.

Komt het te vroeg?

Het evenement drie jaar naar voren trekken is wel spannend. 'Of het te vroeg is, dat moeten we in de komende maanden gaan constateren', aldus Jumelet.

Begin juni is er dus meer duidelijkheid of het licht op groen staat voor de komst van de WK naar Drenthe en Groningen.

