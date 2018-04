Deel dit artikel:











Griepepidemie nog niet voorbij, teller staat op zestien weken (Foto: foshydog / Flickr Creative Commons)

De griepepidemie die heerst in Nederland neemt af, maar is nog niet over. Ons land zit nu voor de zestiende week op rij boven de epidemische grens.

Gemiddeld duurt zo'n epidemie ongeveer negen weken. Nog boven de grens Vorige week meldden zich nog 65 op de 100.000 inwoners met griepachtige verschijnselen bij de huisarts. Een week eerder waren dat er nog 84. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL. Als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben, is er officieel sprake van een epidemie. Nog veel longontstekingen Het aantal 65-plussers met longontsteking neemt ook af, maar is nog iets hoger dan tijdens de griepepidemieën van de afgelopen jaren. Drukte in ziekenhuizen Nederlandse ziekenhuizen liggen al weken vol met grieppatiënten. Daardoor moesten veel ziekenhuizen operaties afzeggen. Ook de Groningse ziekenhuizen moesten voorzorgsmaatregelen nemen. Veel verpleegkundigen zaten met griep thuis. Lees ook: - Tekort aan ziekenhuisbedden in Groningen houdt aan

