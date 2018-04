Partij voor het Noorden wil opschorting Kamerdebat over Haren

De Partij voor het Noorden wil dat het debat in de Tweede Kamer over de gemeentelijke herindeling van de stad Groningen met Haren en Ten Boer wordt opgeschort.

Dat staat in een open brief aan alle partijen in de Kamer.

Woest

De partij is woest op de provincie Groningen. Die weigert schriftelijke vragen van Partij voor het Noorden van begin maart over die herindeling tijdig te beantwoorden, zegt fractievoorzitter Be Zwiers.

De Provincie wil pas eind april komen met antwoorden terwijl daar doorgaans een termijn van vier weken voor staat.

'Stel besluit uit'

Bovendien neemt de Tweede Kamer half april al een besluit over een samengaan van Groningen, Haren en Ten Boer. De partij voor het Noorden wil dat dit besluit wordt uitgesteld.

Fractievoorzitter Be Zwiers heeft ernstige twijfels over de eerlijke procesgang rond de herindeling.

