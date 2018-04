Menzis belegt in dure medicijnen en betaalt de hoofdprijs

Het kantoor van Menzis in Groningen (Foto: Eveline Jonkers/RTV Noord)

Zorgverzekeraars, waaronder het Groningse Menzis, beleggen voor miljoenen in farmaceutische bedrijven die extreem hoge prijzen vragen voor hun medicijnen.

Daarmee lijken ze in strijd te handelen met hun doelstelling om de zorgkosten laag te houden, schrijft de Volkskrant.

Torenhoge prijzen

Menzis, Zilveren Kruis, CZ, VGZ belegden vorig jaar in Biogen, Vertex en Gilead. Dat zijn drie bedrijven die onlangs in opspraak raakten door de torenhoge prijzen die ze voor medicijnen vroegen zonder die te onderbouwen. VGZ zou enkele weken geleden zijn aandelen hebben verkocht na kritiek van het Zorginstituut.

'Dit is niet verkoopbaar, het is buitengewoon pijnlijk en pervers', zegt hoogleraar geschiedenis van de farmacie Toine Pieters in de krant.

Invloed uitoefenen

Menzis stelt door de beleggingen juist invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van de farmaceuten. Bovendien zou een goed beleggingsresultaat de zorgpremie drukken.