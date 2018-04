Deel dit artikel:











Waddenvereniging zoekt donateurs voor onderzoek naar visstand (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

De Waddenvereniging maakt zich zorgen over de visstand in de Waddenzee. Er is steeds minder vis en de vis die er is, is kleiner en magerder. Dat blijkt uit onderzoek van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

De lage visstand en de slechte kwaliteit van de vis heeft ook gevolgen voor vogels en zeehonden. Maar, de verminderde visstand kan juist ook komen door het grotere aantal zeehonden, want zeehonden eten veel vis. Dat meldt Omrop Fryslân. Elke vis telt! Met de actie Elke vis telt! wil de Waddenvereniging geld ophalen om duidelijkheid te krijgen over wat zich precies voordoet. 'Dat is hard nodig', zegt Lies van Nieuwerburgh van de Waddenvereniging. 'De Waddenvereniging wil een rijke zee waar iedereen iets aan heeft: van de natuur en de natuurliefhebbers tot de vissers. Voor een rijke zee is het goed dat er veel verschillende soorten zijn.' Naar de actiepagina van de Waddenvereniging. Lees ook: - Waddenvereniging begint jarenlang onderzoek naar visstand bij de Eemsmonding

