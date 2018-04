Het aantal toeristische overnachtingen in Groningen stijgt weer na daling

Het toerisme in de provincie is vorig jaar gegroeid ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Over de langere termijn valt vooral de wisselvalligheid op.

Pieken

De groei is groter dan het landelijke gemiddelde. In Nederland steeg het aantal overnachtingen ten opzichte van vorig jaar met 5,3 procent, in Groningen was dat 7,2 procent. Concreet betekent dit dat er in 2017 ruim 1,5 miljoen overnachtingen door ruim 700.000 gasten zijn geboekt. Het hoogste aantal sinds 2012.

Wisselvallig

Opvallend is dat het toerisme in onze provincie wisselvalliger is dan Nederland als geheel. Dat komt met name doordat het aantal overnachtingen door mensen die niet uit Nederland komen hier een stuk minder stabiel is.

Een groei van 30,7 procent ten opzichte van 2017 klinkt spectaculair, maar kijken we naar de daling in 2016 ten opzichte van 2015 (-23,2 procent), dan roept dit de vraag op: hoe kan dit?

Evenementen

Het is de vraag waardoor de ontwikkeling van het aantal toeristische overnachtingen door buitenlanders zo instabiel is vergeleken met het landelijke gemiddelde. Is Groningen qua toerisme vooral afhankelijk van evenementen, zoals de David Bowie-tentoonstelling in het Groninger museum of The Passion?

Wouter Steenhuisen van Marketing Groningen herkent hier wel iets in. 'In een provincie waar het volume van toeristen een stuk kleiner is dan in andere delen van het land, is het effect van evenementen als de Bowie-tentoonstelling groter. We hebben baat bij evenementen.'

Volgens Steenhuisen is het daarom ook te begrijpen dat in 2016 een sterke daling te zien is. 'Maar de stelling dat het toerisme in Groningen louter afhankelijk is van evenementen onderschrijf ik niet. Er hebben meer factoren invloed.'

Hij doelt daarbij onder meer op het weer en op het feit dat een- en tweekameraccommodaties niet in de cijfers van het CBS zijn meegenomen.

Irene van de Velde van Koninklijke Horeca Nederland in Groningen sluit zich daarbij aan. Zij wijt de daling in 2016 vooral aan de toename van het aantal Airbnb's in de stad. 'De toeristen in de stad worden over meer plekken verspreid.'

Positief

Toch zijn Steenhuisen en Van de Velde vooral positief. 'De stijging van het aantal buitenlandse toeristen in Groningen is het hoogste van Nederland', aldus Steenhuizen. Van de Velde vult aan: 'Qua hotelbezetting zijn we weer terug op het niveau van voor de crisis.'

