Eik als blijvende herinnering aan gemeente Ten Boer

Basisschoolleerlingen planten woensdag en donderdag herinneringsbomen in de dorpen van de gemeente Ten Boer.

Elk dorp krijgt een eik met een plaquette als blijvende herinnering aan de gemeente die na 220 jaar verdwijnt en per 1 januari 2019 opgaat in de gemeente Groningen. Alleen in Sint Annen wordt de herinneringsboom later geplant.

Burgemeester Frank de Vries onthulde woensdagochtend de plaquette in Ten Post. 'Nu de gemeente opgaat in Groningen hebben we samen met bewoners bedacht dat het mooi is om er even bij stil te staan. In alle negen dorpen van Ten Boer planten we een eik op een plek die samen met de bewoners is uitgekozen.'