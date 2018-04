Rondje Groningen: Verleiding, donkere wolken en een herkansing

Mezdi probeert de verleiding van vrouwelijk schoon te weerstaan in het televisieprogramma Temptation Island. Juist op de snelweg gaat het mis. Maar er gebeurde nog veel meer.

1) Waar houdt het op?

Kolonis... Oh nee, zo mogen we het beroemde bordspel (nou vooruit: Kolonisten van Catan) niet meer noemen. Het is voortaan: Catan. Niet iedereen is het daarmee eens, blijkt op sociale media.

Overigens is Catan niet blij met de berichten omtrent de naamswijziging. Volgens de uitgever is dat onnodige stemmingmakerij. 'Het verband met ons koloniaal verledne is ongegrond en nooit van toepassing geweest.'

2) Donkere wolken pakken zich samen

Nog vlak voordat het écht donker werd, schoof een dik wolkenpak over de provincie. Genoeg reden voor een paar plaatjes.

3) De eerste klap is een daalder waard

Komende zondag gaat FC Groningen op bezoek bij SC Heerenveen. De Oldstars van de Trots van het Noorden gaven vandaag alvast het goede voorbeeld.

4) Herkansing!

Vorige keer werd de Italiaanse derby afgelast wegens het overlijden van Fiorentina-aanvoerder Davide Astori en keerden verslaggevers Niiwino Geertsema en Karel-Jan Buurke onverrichterzake terug naar Groningen. Vandaag een herkansing!

5) De gezond ouder worden-tour

Het ging volgens plan voor Anna van der Breggen. Ze won de eerste etappe van de Groningse Healthy Aging Tour. Ondanks een loszittend stuur.

6) Pikante eend

Je gaat erop uit in de natuur, ziet een bordje staan en gooit er een pikante, niet mis te verstane tweet uit. Tom Akkerman deed het.

7) Tweewieler-tsunami

Af en toe zijn er van die onderzoeken die uitwijzen welke stad in Nederland zich grootste fietsstad van het land mag noemen. Maar dat hoeft niet, we weten het antwoord wel.

8) Verkeerde verkeersverleiding

Vaste kijkers van Temptation Island weten het al langer, want met deelnemerskoppel Mezdi en Daniëlle is ook de stad Groningen in het programma vertegenwoordigd. Terwijl Mezdi op het eiland de verleiding probeert te weerstaan, was dat deze week op de snelweg wat lastiger.

De politie vatte hem dinsdag in de kraag omdat hij ter hoogte van Heerenveen voor gevaarlijke situaties op de weg zorgde en daarvan beelden op Instagram zette. Misschien een idee om beelden van de verkeersopfriscursus ook online te zetten Mezdi?