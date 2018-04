Onvrede over Donar-kaartverkoop voor Europe Cup-duel tegen Venezia

Pech voor de mensen die nog een kaartje willen bemachtigen voor de halve finale van de Europe Cup van Donar tegen Umana Reyer Venezia op 19 april in het MartiniPlaza. Alle kaarten zijn inmiddels verkocht of gereserveerd.

De losse kaartverkoop ging woensdagochtend om 10.00 uur van start. Het liep storm, de kaarten waren binnen een half uur uitverkocht.

Niet beschikbaar

Soepel ging het niet, getuige de vele klachten op sociale media. Veel mensen hadden last van een trage website of zagen dat hun reservering ineens was verdwenen. In diverse gevallen was de website 'onbeschikbaar', wat tot onbegrip en woede leidde.

Donar reageerde met de volgende tweet: 'Door de enorme belangstelling zijn alle kaarten nu gereserveerd. Er is een digitale wachtrij om de betaling te voldoen. Annuleer daarom NIET uw reservering!'

Paginabezoeken

Volgens Donar-bestuurslid Gert-Jan Swavering heeft de basketbalclub in het verleden al vaker drukte op de site gehad, maar was het aantal paginabezoekers (64.000) ditmaal 40.000 meer dan het hiervoor drukste moment.

De basketballers van Donar spelen op donderdag 19 april in eigen huis de return tegen Venezia, nadat het de week ervoor op 11 april een bezoek heeft gebracht aan Italië.

Lees ook:

- Donar-kaartverkoop Europese halve finale gaat woensdag los

- Donar lijdt zeldzame nederlaag na hard duel tegen New Heroes



-

Supporter Donar: 'Dit maak ik niet nog een keer mee'

- Euforie bij Donar na historische avond: 'Het is crazy, heel bijzonder'