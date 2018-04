FC Groningen-aanwinst Moreira: 'Ik hoop hier een heel mooie tijd te gaan beleven'

Ahmad Mendes Moreira genoot zondag in het stadion van FC Groningen tussen de supporters, komend seizoen hoopt hij zelf voor de fans te spelen.

'Ik heb er echt van genoten. Hopelijk mag ik dat straks ook allemaal vanaf het veld meemaken. Dat is een droom die uitkomt, als je daar mag gaan staan. De fans waren vanaf minuut één aan het zingen en doen. Daar kan ik van genieten.'

Overstap van Kozakken Boys

Moreira maakt na dit seizoen de overstap van tweede divisionist Kozakken Boys, samen met trainer Danny Buijs.

'Het is denk ik wel een grote overstap, maar als je het stap voor stap doet moet het goedkomen', zegt Moreira.

'Momenteel train ik drie avonden in de week en speel op zaterdag een wedstrijd. Bij Groningen sta je bijna elke dag op het veld. Ik moet het allemaal nog meemaken, want ik heb nog niet meegetraind.'

Ik moet ervoor zorgen dat ik er vanaf de eerste training sta Ahmad Mendes Moreira - aanwinst FC Groningen

Huiswerk meegekregen

Hij heeft van FC Groningen al wel huiswerk gekregen om zich klaar te stomen voor volgend seizoen, onder meer door te trainen in het krachthonk.

'Ik moet ervoor zorgen dat ik er vanaf de eerste training sta. Daarom kom ik om de drie weken naar de club, om een fysiek programma af te leggen. En thuis volg ik ook twee tot drie keer in de week een programma.'

Studie op een laag pitje

Moreira volgt de studie SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening). 'Maar als er zo'n kans komt, moet je studie even parkeren. Vanaf nu ga ik me volledig focussen op FC Groningen.'

'In augustus gaan we het zien'

Hij omschrijft zichzelf als 'een aanvaller die op meerdere posities uit de voeten kan'. 'Ik moet het voornamelijk hebben van mijn snelheid en schotkracht.'

'De eerste paar weken moet ik er gewoon voor zorgen dat ik met het niveau mee kan. Dan moet je het doen met invalbeurten en als ik in een later stadium in de basis kan staan, moet je daar zeker tevreden mee zijn. Maar je weet het maar nooit in het voetbal, er zijn gekkere dingen gebeurd. In augustus gaan we het zien.'

'Ik hoop hier een heel mooie tijd te gaan beleven.'

Lees ook:

- FC Groningen rondt komst aanvaller Moreira af