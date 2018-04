'Hofleverancier' Westerwolde: 'We gaan gewoon door met paasvuren'

Het paasvuur in Ter Apel (Foto: Erik Tuin)

De gemeente Westerwolde blijft paasvuren ook volgend jaar gewoon toestaan. In de grensgemeente vinden de meeste paasvuren van onze provincie plaats, afgelopen weekend zeker tien.

Dat zegt waarnemend burgemeester Klaassen (CDA). Hij reageert daarmee op de commotie die is ontstaan door de paasvuren.

'Duitse vuren geven meeste overlast'

Klaassen geeft aan de indruk te hebben dat de paasvuren in de provincie Groningen minder overlast hebben gegeven dan de paasvuren in Duitsland, die zaterdag werden afgestoken.

'De traditie die erachter zit, van mensen die om een paasvuur zitten en daar bij elkaar zijn, is het waard om te behouden', vindt Klaassen.

Plaatselijke traditie

Klaassen voelt niet zozeer de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid fijnstof, die bij sommige mensen klachten veroorzaakt, gereduceerd wordt.

'Het is heel erg verbonden met de plaatselijke traditie. Eerlijk gezegd heb ik de overtuiging dat het goed is om die in stand te houden. Dat heeft met cultuurhistorie en identiteit te maken. Ook daar mag ruimte voor zijn.'

Groningers willen paasvuren houden

Klaassen zal vermoedelijk veel bijval krijgen van inwoners van Groningen. Uit een poll van RTV Noord blijkt dat, ondanks de klachten, bijna 74 procent van de Groningers wil dat de paasvuren blijven.

