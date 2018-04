Lopend Vuur: Honden moeten los kunnen lopen, ook in natuurgebieden

Diverse hondenbezitters in onze provincie hebben afgelopen weekend een bekeuring gekregen. Reden: hun hond liep los in een natuurgebied.

Het ging onder andere om het Harensche Bos, het Trimunt Bos, het Lauwersmeergebied, Nanninga's Bos en het Petgaten Leekstermeer.

De provincie Groningen deed de inspectie afgelopen weekend in samenwerking met de politie, Staatsbosbeheer, Stichting het Groninger Landschap en Natuurmonumenten.

Broedperiode

Volgens de instanties was de inspectie nodig vanwege het begin van de broedperiode.

Loslopende honden kunnen de broedende dieren storen.

Komend weekend is er opnieuw een controle, dan in Oost-Groningen. Wat is jouw mening hierover?

