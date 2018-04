De eerste grenspaal van Westerwolde is een feit

Sinds de jaarwisseling werden ze gegoten en beschilderd. Met ingang van vandaag staan ze ook langs de weg: de grenspalen van Westerwolde. Op de grens tussen Pekela en Westerwolde staat het eerste exemplaar.

Inmiddels zijn er twaalf grenspaalstenen gemaakt. Daar blijft het niet bij: uiteindelijk wil de gemeente op iedere invalsweg langs de gemeente een paal neerzetten.

Vergunningen

Of dat lukt is nog onzeker: 'De provincie Groningen moet een vergunning afgeven als de paal langs een provinciale weg moet staan', zegt wethouder Bart Huizing (PvdA). Huizing plaatste donderdag de eerste steen zelf.

Plaatsnaamborden

Vandaag worden ook de plaatsnaamborden in Westerwolde vervangen. Althans, ze krijgen een sticker met de nieuwe gemeentenaam erop. Dat kan nu pas, omdat de temperatuur pas sinds kort boven de tien graden ligt. Is het kouder, dan hecht de lijm niet.

Het stickeren gebeurt in eerste instantie ook alleen in de voormalige gemeente Bellingwedde. 'Op de borden van de voormalige gemeente Vlagtwedde staat geen gemeentenaam. Daarvoor worden nieuwe borden aangeschaft', zegt Huizing. De kosten van die borden zijn nog niet duidelijk, en er is volgens Huizing ook geen haast bij.

Alleen blauwe borden

Overigens krijgen alleen de blauwe plaatsnaamborden een sticker of worden vervangen. De witte plaatsnaamborden, die er zijn voor de 97 gehuchten in Westerwolde, blijven zonder gemeentenaam.

