Oplichter Anne K. krijgt werkstraf van 40 uur

Anne K. moet van de politierechter een taakstraf van 40 uur uitvoeren voor oplichting en een poging daartoe. Ook legde de rechter hem een voorwaardelijke celstraf van drie weken op. 'Desnoods op water en brood in een kerker', zei de rechter.

De 53-jarige man heeft in augustus 2016 een vrouw uit Ten Boer getild voor 150 euro. Dat gebeurde nadat hij een relatie met haar aanknoopte via een datingsite.

Zes dagen na hun kennismaking gaf de man aan dat zijn bankpas gestolen was. Hij vroeg de vrouw om 50 euro over te maken. Twee dagen later vroeg K. haar weer om 100 euro. In plaats van 150 euro zou de vrouw 200 euro terugkrijgen, zo beloofde hij haar. Hij had een chalet in Oostenrijk, blufte hij, geld was geen probleem.

Leugens en bedrog

De vrouw maakte het geld over, maar kreeg argwaan toen K. opnieuw om 40 euro vroeg. Hij moest - zo zei hij - met spoed naar zijn zieke zoon in een ziekenhuis. Dat bleek niet te kloppen.

De vrouw maakte geen geld over, maar ging op onderzoek uit. Ze deed aangifte tegen de man die landelijke bekendheid geniet. 'Hij deed zich voor als een betrouwbare man met zijn chalet in Oostenrijk, dat niet bestond', zei de officier. Zij had een maand cel tegen de man geëist.

Bankrekeningen leeggehaald

In 2014 lichtte de man ook meerdere vrouwen op die hem kenden via datingsites. Deze vrouwen deden aangifte van het leeghalen van hun bankrekeningen. Van twee van hen nam hij zelfs ongevraagd de auto mee. Ook verbleef de man veel in hotels, chalets en appartementen en ging ervandoor zonder te betalen. Dit deed hij onder meer in Pieterburen.

Opgelicht

De praktijken van K. zijn uitgebreid belicht in tv-programma's als Radar en Opgelicht. Momenteel woont de man in Winschoten. K. is in 2010 nog veroordeeld tot tien maanden cel wegens oplichting en fraude.

In 2015 is de man door het Hof veroordeeld tot drie jaar, waarvan één voorwaardelijk. Cassatie in deze zaak loopt nog.

