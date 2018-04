Meer dan een miljoen handtekeningen voor minderheidstalen ingezameld

Sprekers van minderheidstalen in Europa hebben 1,2 miljoen handtekeningen ingezameld voor een burgerinitiatief.

Dat meldt de NOS.

Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat het Europees Parlement moet gaan praten over het beschermen van deze talen. Een van die minderheidstalen is het Nedersaksisch, waaronder het Gronings valt. Ook Fries wordt tot de minderheidstalen gerekend.

Minder steun in Noord- en West-Europa

De mijlpaal werd woensdagochtend bekendgemaakt in Denemarken. De meeste ondertekenaars zijn afkomstig uit Hongarije, Roemenië, Letland, Litouwen, Slowakije en Spanje. In Noord- en West-Europa was minder steun voor het burgerinitiatief.

