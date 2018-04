Geen kaartje voor het Europe Cup-duel van Donar? Er is nog hoop

Bieden maar! Op Marktplaats en andere plaatsen worden kaarten aangeboden voor de halve finale in de Europe Cup tussen Donar en Umana Reyer Venezia op 19 april in het MartiniPlaza.

Met andere woorden: lukte het niet om een of meerdere kaartjes te bemachtigen, dan is er nog hoop.

Prijs valt mee

Erg duur zijn de tickets niet. Op Marktplaats worden meerdere kaartjes per tweetal aangeboden voor prijzen rond de 32 euro. Dat is even duur als de originele prijs. Donar verkocht de kaarten in de losse verkoop namelijk voor 16 euro per stuk. In een eerdere fase was dat 12.50 euro per stuk. Er worden ook kaarten verkocht voor 32 euro per stuk.

Wachtlijst

Donar geeft aan dat er naar verwachting nog kaarten zullen vrijkomen, indien deze niet worden afgenomen door de bezoekers van Venezia. Dit gaat om tweehonderd kaarten. De basketbalclub werkt op dit moment met een wachtlijst voor deze plekken. Mochten ze vrijkomen, dan zullen ze aan ingeschrevenen worden verkocht.

Onvrede

Er bestaat nogal wat onvrede over de losse verkoop van de kaarten op woensdagochtend, bleek op sociale media. Soepel ging het namelijk niet. Veel mensen hadden last van een trage website of zagen dat hun reservering ineens was verdwenen. In diverse gevallen was de website 'onbeschikbaar', wat tot onbegrip en woedende reacties leidde.

