Rutte: 'Zolang het nodig is, is er geld voor Groningen'

'Waar de gaswinning in het begin iets moois was voor Groningen en Nederland, is het de afgelopen vijf jaar in een hel veranderd. En die is niet ineens weg.'

Dat zegt minister-president Mark Rutte over het kabinetsbesluit van vorige week, om op termijn te stoppen met de gaswinning in Groningen.

'Na alle ellende is het een klein plusje', zei Rutte woensdag tijdens een bezoek aan het aardbevingsgebied. 'Zolang het nodig is, is er geld voor Groningen.'

Versterkingsoperatie

Rutte sprak onder meer over de versterkingsoperatie, maar dat was niet het enige. 'Ik heb ook gesproken over het schadeloket, waar nog een enorme hoop werk ligt aan schadeherstel.'

Het is nog onduidelijk hoe het verder moet met de versterkingsoperatie, nu de gaswinning vanaf 2022 wordt afgebouwd en per 2030 op nul moet uitkomen. 'We gaan nu deskundigen laten kijken wat er nodig is. En wat zij zeggen, gaan we doen.'

'Een hoop ellende'

Rutte brengt woensdagmiddag ook een bezoek aan een gedupeerde. Daar verwacht hij 'een hoop ellende' te horen. 'Het is een familie die al enige tijd in een container achter het huis woont, met hun kinderen. Dat is natuurlijk een ramp.'

Rutte verwacht niet dat hij concreet iets voor het gezin kan betekenen. 'Ik kom hier niet om problemen op te lossen, maar om te luisteren. Eric Wiebes doet als minister het werk, maar ik wil zelf als premier ook snappen wat hier aan de hand is.'

Mentaal wonen wij hier ook in Groningen Mark Rutte - minister-president

'Het vertrouwen naar ons toe is min honderd'

De premier realiseert zich dat het zeer lastig zal worden om het vertrouwen van de Groningers te herwinnen.

'Het vertrouwen van Groningers naar ons toe is min honderd. Dat krijg je niet snel weer goed. In elk geval voelen ik en collega Eric Wiebes ons zeer betrokken bij de provincie. Mentaal wonen wij hier ook in Groningen, het is allemaal Nederland.'

Lees ook:

- Premier Rutte komt woensdag naar Groningen

- 'Gaswinning Groningen wordt in 2030 volledig beëindigd'

- Wat betekent het einde van de gaswinning voor de versterkingsoperatie?

- Nieuw schadeloket van start: 'Goede hoop dat wij het wél waar kunnen maken'