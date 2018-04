Werkstraf na vervalsen brief voor kredietaanvraag

Een 45-jarige vrouw uit Bad Nieuweschans is veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur wegens het vervalsen van een brief. Die gebruikte ze om een lening van 25.000 euro aan te vragen.

Het document was bestemd als bewijs voor kredietverstrekker Santander, waar de aanvraag voor een kredietovereenkomst lag. De echtgenoot vroeg de lening aan, de vrouw zorgde voor het ontbrekende document.

De kredietverstrekker wilde de aanvraag goedkeuren, maar stuitte op een vervalste brief van het CAK, een bureau dat onder meer belast is met het vaststellen en innen van wettelijk verplichte eigen bijdrages. Het CAK werd daarover door de kredietverstrekker gebeld.

Datum klopte niet

De datum die de vrouw op de brief had ingevuld, bleek een datum te zijn van ver voor het CAK bestond. Ook stond er een bedrag in de brief dat niet zou kloppen. Al snel begonnen alarmbellen te rinkelen. De kredietverstrekker deed aangifte tegen de vrouw. De aanvraag werd afgewezen.

De vrouw was op zitting aanwezig. Ze ontkende stellig dat ze het document vervalst had. Over de datum die op de brief stond bleef ze schimmig.

Operaties voor de hond

Aanvankelijk was de aanvraag van het krediet bedoeld om de hond van het echtpaar kostbare operaties te laten ondergaan. Ze had niets vervalst, stelde ze.

De kredietverstrekker claimde 165 euro aan onderzoekskosten te hebben gemaakt. Dat bedrag moet de vrouw aan Santander betalen.