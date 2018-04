GemeenteBelangen Veendam en PvdA tasten hernieuwde samenwerking af

In politiek Veendam zijn GemeenteBelangen en de Partij van de Arbeid met elkaar in gesprek over het vormen van een college. Dat laat GB-voorman en informateur Henk-Jan Schmaal weten.

'Meerdere partijen zeiden tegen ons: ga in gesprek met de Partij van de Arbeid', aldus Schmaal. 'Die partij heeft weliswaar geen zetelwinst, maar wel een winst in het aantal stemmen ten opzichte van vier jaar geleden. Gisteravond hebben we de eerste verkenning gevoerd. Dat gesprek verliep positief en constructief.'

Stabiele coalitie

GemeenteBelangen zet in op een stabiel college met een zo breed mogelijk draagvlak. 'Wij en de PvdA samen zijn elf zetels, het liefst willen we een stabiele coalitie. Het CDA, D66, VVD en VUK willen allemaal meedoen in het college. Wij gaan nu eerst de verkiezingsprogramma's naast elkaar leggen en kijken wat er in het vat zit.'

GemeenteBelangen en de Partij van de Arbeid zaten al eerder samen in het college in Veendam. Tussen 2002 en 2014 draaiden beide partijen aan de knoppen in het Veendammer stadhuis, tussen 2010 en 2014 aangevuld met de VVD.

Pijn

In 2014 kwam aan die langdurige samenwerking een voorlopig einde, omdat er bij de PvdA pijn zat over het vertrek van burgemeester Ab Meijerman. Volgens Schmaal komt die pijn niet terug in de huidige gesprekken. 'Daar verneem ik in de gesprekken niets van. Deze verlopen heel positief', zegt hij.

GemeenteBelangen en de Partij van de Arbeid gaan de komende week met elkaar om tafel. Halverwege volgende week maakt GemeenteBelangen de balans op en beoordeelt de partij of een hernieuwde samenwerking met de PvdA er ook daadwerkelijk komt.

