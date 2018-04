Groningen exporteert het meest naar andere EU-landen

Bijna 90 procent van alle Groningse export van Nederlandse producten gaat naar andere EU-landen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Daaronder vallen zowel producten van Groningse bodem als producten uit andere delen van het land die via Groningen de weg naar buiten vinden.

Koploper in Nederland

Onze provincie is daarmee koploper in Nederland. Ter vergelijking: in de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, maar ook Friesland, schommelt dit percentage tussen de 60 en 70 procent. Zij verhandelen Nederlandse producten in verhouding vaker naar andere delen van de wereld, zoals Azië of Noord-Amerika.

Gaswinning

De reden moet voor een belangrijk deel worden gezocht in de gaswinning. Want 'ons' belangrijkste exportproduct wordt relatief veel afgenomen door de 'oudere' lidstaten van de EU, zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Sahara

Groningen exporteerde het minst naar Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara.