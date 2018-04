Kritiek op communicatie rondom casinobrand leidt tot napraatavond

Politiek Groningen is tevreden over de bestrijding van de casinobrand, maar politici zien wel vele gaten in de communicatie richting omwonenden ten tijde van de brand, afgelopen augustus.

Burgemeester Peter den Oudsten gaat daarom een napraatavond speciaal voor omwonenden houden.



Eerder gaf Den Oudsten al toe, naar aanleiding van het brandonderzoek, dat de communicatie richting omwonenden, ondernemers en pers beter had gemoeten. 'De communicatie had groter en sneller opgetuigd moeten worden', zei hij bij de uitkomst van het rapport.

Kritiek op communicatie

Ook politiek Groningen zag dat er vele dingen zijn misgegaan rondom de communicatie.

Carlo Schimmel (D66): 'De bottleneck lijkt te zitten bij de communicatie rondom de bevolkingszorg. In de opstartfase lijken er een aantal dingen fout te zijn gegaan.'

Rosita van Gijlswijk (SP): Ik dacht dat de gemeente de zaken voor omwonenden snel had geregeld. Bij het lezen van de evaluatie ben ik geschrokken van de vele zaken die verkeerd zijn gegaan.'

Simone Brouwer (PvdA): 'Zoals wel vaker blijkt, is goed communiceren heel erg lastig.

Benni Leemhuis (GroenLinks): 'Waarom zijn omwonenden en ondernemers niet meegenomen in de evaluatie van de brand? Ik denk wel dat er mensen zijn die hun ei kwijt wilden.'

Extra bijeenkomst

Meer politici ondersteunden die uitspraak van GroenLinks-fractievoorzitter Leemhuis. Schrikken deed de burgemeester niet van de kritische houding. 'Die heb ik zelf ook. Ik heb kort na de brand al aangegeven dat de communicatie gewoon slecht is gegaan.'

Toch dacht Den Oudsten wel dat ze voldoende informatie hadden over de bedenkingen van de bewoners. 'We hebben ze niet betrokken bij de evaluatie van de brand omdat we dachten te weten waar de problematiek lag. Dat dachten we in beeld te hebben, naar aanleiding van de georganiseerde bewonersbijeenkomsten.'

Pand voldeed aan de eisen

De brand bij het inmiddels gesloopte casino ontstond in augustus vorig jaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat de brand is ontstaan in een koof achter de kassa bij de bar op de begane grond. Volgens datzelfde onderzoek bleek ook dat het pand aan alle wettelijke eisen voldeed.

'Dit gaat ons niet weer gebeuren'

Ondanks de slechte communicatie is Den Oudsten ervan overtuigd dat de communicatie niet weer op een soortgelijke manier gaat verlopen in de toekomst. 'Dit gaat ons niet weer gebeuren. Het is nu gewoon goed geborgd in protocollen.'

'Bevolkingszorg is een zwak element'

Den Oudsten constateerde naar aanleiding van de brand dat bevolkingszorg een 'relatief zwak element is bij rampenbestrijding'. Daarom komt er extra aandacht voor dat punt. 'We komen er binnenkort op terug.'

Bevolkingszorg houdt in dat er voor omwonenden onder meer voor voorlichting, opvang en verzorging wordt gezorgd.

