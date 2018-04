Hotel Zigterman, over een ontspoorde, asociale familie uit Slochteren

De première van het theaterspektakel Hotel Zigterman is pas over een dikke maand, maar aan de Werfkade in Hoogezand wordt inmiddels druk gerepeteerd.

Het stuk is geschreven door de onlangs met de K. ter Laanprijs bekroonde Jan Veldman en geregisseerd door Albert Secuur. De aanleiding voor het maken van de voorstelling is de gemeentelijke herindeling.

De acteurs verzamelen zich sinds kort geregeld in de voormalige dekkledenfabriek aan de Werfkade langs het Winschoterdiep in Hoogezand. Onder leiding van Albert Secuur werken ze aan drie voorstellingen.

Een ontspoorde, asociale familie

'Hotel Zigterman gaat over de trouwerij van twee leden uit twee families', vertelt Secuur. 'Net zoals de gemeente Midden-Groningen is ontstaan uit een soort trouwerij van drie gemeentes. Dit is het eerste deel en gaat over de familie Veldhuizen uit Slochteren. Een beetje een ontspoorde, asociale familie.'

Tijdens de repetitie zien we hoe de rekeningen en belastingaanslagen zich bij de familie Veldhuizen ophopen en Poolse bouwvakkers het huis slopen. De voorstelling wordt gemaakt door zowel amateurs als professionele acteurs. In het eerste deel zijn er bijzondere rollen voor Marieke Klooster (onder meer van Vrouw Holland) en Theo de Groot.

Groningse deerne

'De rol van Patricia Veldhuizen is heerlijk om te spelen', vertelt Marieke Klooster tijdens een korte pauze. 'Het is een lekkere Groningse deerne die een beetje vastzit in de sleur met een man die alleen maar op de bank hangt.' De enige uitweg voor Patricia is haar baantje in een shoarmatent.

Theo de Groot speelt de rol van Jackson Veldhuizen. 'Mijn personage staat heel dicht bij me', zegt hij met een knipoog. 'Het is iemand die niks doet, die niet te veel verstand heeft, vol met zelfmedelijden zit. Eigenlijk speel ik mezelf.'

Slotspektakel in Tripbos

De voorstelling rond het asociale gezin Veldhuizen gaat op 10 mei in première. De tweede voorstelling, over de familie Kregel uit Menterwolde, is vanaf eind mei te zien. Het slotspektakel, dat in de openlucht in het Tripbos wordt opgevoerd, is in juni voor het eerst te zien.



Meer informatie is te vinden op www.hotelzigterman.nl