Boswachter: 'Hond aanlijnen houdt natuurgebieden leefbaar'

Boswachter Booy Kluiving is stellig. Men is welkom bij Natuurmonumenten, mits de hond aan de riem zit. 'Er is vaak geen opzet bij mensen, maar dieren worden vaak per ongeluk gepakt door een hond.'

De natuur is volgens Kluiving, die in dienst is bij Natuurmonumenten, de primaire reden om honden aan te lijnen. Zwakte 'Dieren die nu uit de winter komen, zijn zwak en opzoek naar een partner om een gezinnetje mee te stichten', zegt Kluiving. Hoewel dat niet de bedoeling is van de eigenaar, worden die dieren volgens de boswachter vaker dan gewenst gepakt door loslopende honden. Het gevolg: 'Geen voortplanting, sterfte.' Waarschuwing Kluiving pleit ervoor om honden niet alleen in het voorjaar en de zomer aan te lijnen, maar dat gedurende het hele jaar te doen. 'Elk jaargetijde heeft zijn eigen redenen om de hond aan de riem te hebben. We waarschuwen ervoor, dus je kunt nou niet meer zeggen: ik wist het niet. Er staan zelf bordjes om mensen te waarschuwen.' Er wordt altijd nagestreefd om gebieden op een of andere manier leefbaar te houden Jaap Kloosterhuis - Boswachter Enthousiasme Boswachter Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer Groningen, sluit zich daarbij aan. 'Loslopende honden leveren, ook zonder dat de baas het merkt, meer verstoring op dan een aangelijnde hond of een wandelaar zonder hond. Daarnaast zijn er ook veel recreanten die helemaal niet zo enthousiast zijn over (loslopende) honden of er bang voor zijn.' Leefbaarheid Hij vervolgt: 'Staatsbosbeheer streeft na om een zo goed mogelijke balans te hebben tussen natuurbescherming en natuurbeleving. Natuurbescherming betekent soms gebieden afsluiten of beperkingen te verbinden aan de openstelling. Daarbij wordt altijd nagestreefd om natuurgebieden op een of andere manier leefbaar te houden.' Verantwoordelijk Alle belangen meewegend, levert dat volgens Kloosterhuis het volgende beleid op ten aanzien van honden. 'De standaard is: honden welkom, mits aangelijnd. Daarnaast zijn er honden-losloopgebieden aangewezen en zijn er gebieden waar helemaal geen honden mogen komen. Het is de verantwoordelijkheid van de recreant zelf om op de borden te letten.' Lees ook: - Lopend Vuur: Honden moeten los kunnen lopen, ook in natuurgebieden

