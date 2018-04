Deel dit artikel:











Inbrekers slaan twintig keer toe met 'briefjesmethode' (Foto: Politie)

Een mogelijk zelfde groep inbrekers heeft in het Paasweekend twintig keer toegeslagen in de stad Groningen. De politie vermoedt dat het gaat om dezelfde daders. Bij alle inbraken is gebruikgemaakt van 'markeringsbriefjes'.

Bij de inbraken werden vooral geld en sieraden weggenomen. Twee keer werden ook auto's gestolen. De inbrekers sloegen toe in de wijken De Hunze, Damsterbuurt, Ruischerwaard, Gravenburg, Lewenborg en De Held. De wijken liggen in het noordwesten en noordoosten van de stad. 'Laat briefje zitten' Telkens plaatsten de inbrekers voorafgaand aan de inbraken briefjes op kozijnen en sloten van huizen. Als die er na verloop van tijd nog steeds lagen, was dat voor de inbrekers een teken dat de bewoners van huis waren. Sloten en ramen werden dan geforceerd. Mocht je zelf zo'n markeringsbriefje bij je huis vinden, haal die dan niet weg. Woordvoerder Paul Heidanus raadt aan om de politie te bellen. Die kan dan sporenonderzoek doen om de daders te vinden. 'Op zo'n briefje kan dna zitten, dat kan ons helpen bij het onderzoek. Dus doe zelf niks, bel ons.'