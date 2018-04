Anna van der Breggen wint openingstijdrit Healthy Ageing Tour

Wielrenster Anna van der Breggen heeft de eerste etappe van de Healthy Ageing Tour gewonnen, een tijdrit over acht kilometer.

De Olympisch kampioene op de weg was één seconde sneller dan Chantal Blaak, wereldkampioene op de weg. De Duitse Lisa Brennauer werd derde, op tien seconden. Titelverdediger Ellen van Dijk doet dit jaar niet mee.

'Dit was een eerste doel'

'Deze tijdrit was een eerste doel in deze ronde, net als later in deze ronde - op vrijdag - de ploegentijdrit dat is', zei Van der Breggen (Boels-Dolmans) na afloop. 'En natuurlijk willen we met het team het eindklassement winnen. We zijn met een aantal rensters voorin de uitslag goed begonnen.'

Heerenveen

De rittenkoers wordt in Groningen verreden, met een uitstapje naar Friesland. De tijdrit werd gereden in Heerenveen.

Door het Westerkwartier

Donderdag gaat de koers verder met een rit over 131 kilometer door het Westerkwartier. De start en de finish liggen in Grootegast. Zondag eindigt de koers, met een etappe die het peloton over een omloop in Stad voert. Start en aankomst zijn dan op de Vismarkt.

